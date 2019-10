A San Desiderio l'ultimo saluto a Luca

Questa mattina alle 11.45 a San Desiderio si svolgono i funerali di Luca Sassone, ieri è stato recitato il rosario. Luca è morto in seguito a un incidente in via Cadighiara, scendendo poco dopo il dazio. Lo schianto fra il suo scooter e un furgoncino che saliva non gli ha lasciato scampo.

Il Gsd San Desiderio, prevedendo un'affluenza importante, ha chiesto di salire per via alla Chiesa di San Desiderio in anticipo sull'orario per non bloccare tutta la zona. Il posteggio dei campi da calcio è aperto per posteggiare.

Grande commozione fra gli amici gialloblù, ovvero i tifosi del 'Sande', che Luca seguiva con passione insieme alla sua squadra del cuore, la Sampdoria.