Luca Delfino può chiedere la semilibertà

Luca Delfino, il killer condannato a 16 anni e 8 mesi per l'omicidio dell'ex fidanzata Antonella Multari (a Sanremo nel 2007) e assolto per quello di Luciana Biggi (nei vicoli di Genova nel 2006) sta scontando la pena nel carcere di Pontedecimo, ma ora potrebbe usufruire della semilibertà secondo i termini di legge, per la sua buona condotta e per aver scontato più della metà della pena.

Un percorso graduale

Il killer, che era stato processato con rito abbreviato e condannato con il riconoscimento della seminfermità mentale, al momento non sarebbe peròò intenzionato a richiederla come dichiarato dal suo avvocato preferendo invece un percorso graduale con qualche permesso orario per vedere i propri genitori. Non bisogna comunque dimenticare che, secondo la sentenza di condanna, se venisse considerato ancora pericoloso anche al termine della propria pena (nel 2023) verrebbe comunque inserito in una struttura psichiatrica.