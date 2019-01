Lotteria Italia, cinque biglietti vincenti tra Genova e Tigullio

La tradizionale estrazione della Lotteria Italia del 6 gennaio porta cinque biglietti vincenti anche in provincia di Genova, con il Levante particolarmente fortunato grazie a quattro tagliandi venduti proprio nel Tigullio.

Un premio di seconda categoria (50mila euro) va infatti proprio a Sestri Levante, dove è stato venduto anche un biglietto vincente di terza categoria (25mila euro). Biglietti che valgono 25mila Euro sono stati venduti anche a Genova, Santa Margherita e Rapallo. I primi tre premi da 5, 2,5 e 1,5 milioni di Euro sono andati invece in Campania: il primo a Sala Consilina in provincia di Salerno (G 154304) e il secondo a Napoli (E 449246 ) e il terzo a Pompei (E 265607). Quarto premio da 1 milione di euro a Torino (P 386971) e infine quinto da 500mila euro a Fabro in provincia di Terni (F 075026)

Lotteria Italia biglietti vincenti 50mila euro

L 128274 Sestri Levante (Genova)

Lotteria Italia biglietti vincenti 25mila euro

I 043778 Rapallo

B 054352 Santa Margherita Ligure

M 424761 Sestri Levante

M 430533 Genova