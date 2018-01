Lotteria Italia, la Dea bendata si dimentica della Liguria

La Lotteria Italia snobba la Liguria. Nella nostra regione non è stato venduto neanche un biglietto vincente, né per i premi di prima categoria, né per quelli di seconda e terza. Ieri, 6 gennaio 2018, c'è stata l'estrazione delle serie vincenti per l'edizione 2017-2018. La fortuna questa volta ha premiato il Lazio, dove oltre al primo e al quinto tagliando fortunato sono stati venduti anche altri 16 premi da 50mila euro.

Il primo premio da cinque milioni di euro è stato vinto ad Anagni, comune di circa 20mila abitanti in provincia di Frosinone. A Milano il biglietto abbinato al seconda premio, in provincia di Torino due superpremi da 1,5 e 1 milione di euro. A Roma il quinto premio da 500mila euro.

I biglietti vincenti di prima categoria

Il primo premio della Lotteria Italia da 5.000.000 euro va al tagliando Q 067777 venduto ad Anagni.

PREMI DI PRIMA CATEGORIA SERIE NUMERO VENDUTO A

1° premio euro 5.000.000 Q 067777 Anagni (FR)

2° premio euro 2.500.000 P 245714 Milano

3° Premio euro 1.500.000 D 034660 Rosta (TO)

4° Premio euro 1.000.000 P 462926 Pinerolo (TO)

5° Premio euro 500.000 D 243750 Roma

Fate attenzione a controllare bene il vostro biglietto: solo nell’ultima edizione della Lotteria Italia sono stati "dimenticati" premi per 1,2 milioni di euro, mentre dal 2002 ad oggi il totale dei premi non riscossi ammonta a 27milioni. Per maggiori dettagli clicca qui.