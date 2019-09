Ritrovato l'escursionista disperso da 10 giorni sulle alture di Voltri

Avventura a lieto fine per L. G., l'uomo di 47 anni di cui si erano perse le tracce da 10 giorni sulle alture di Voltri.

L'uomo è stato notato da una donna in località Giutte, sopra Mele, nella zona in cui era stato avvistato per l'ultima volta: stava scendendo a valle, e ai vigili del fuoco sopraggiunti sul posto e da giorni impegnati nella sua ricerca ha spiegato di non avere avuto problemi, ma di avere semplicemente deciso di restare fuori qualche giorno in più.

A dare l'allarme era stato il fratello, che lo scorso 16 settembre lo aveva accompagnato alla partenza dell'escursione: l'uomo aveva detto di essere diretto verso Punta Martin, e di voler trascorrere qualche notte fuori casa, all'aperto, con tenda e viveri, come d'altronde faceva abitualmente. Quando l'assenza si è prolungata, però, i parenti si sono preoccupati e hanno dato l'allarme, temendo gli fosse accaduto qualcosa.