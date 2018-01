Morte di Loredana Cimieri, la procura apre un'inchiesta

Si indaga sulle cause che hanno provocato il cedimento della scala di marmo a Villa Serra che è costato la vita a Loredana Cimieri, la dipendente del parco a Sant'Olcese, morta ieri mattina, lunedì 29 gennaio, in seguito a una caduta da cinque metri.

La procura di Genova ha aperto un'inchiesta e il magistrato di turno ha disposto l'autopsia sulla donna deceduta. Sul caso stanno lavorando l'Ispettorato del lavoro, la sezione giudiziario dei vigili del Fuoco e i carabinieri.

Per fare luce su quanto accaduto l'area è stata posta a sequestro e sono stati messi i sigilli anche a una scala "gemella" a quella implosa nel tragico incidente.

Loredana Cimieri era impiegata da vent'anni nella cooperativa Le Formiche ed era conosciutissimo in paese anche per la sua instancabile attività di volontariato. Non si contano i messaggi sui social postati dagli amici della Croce Rossa di Campomorone dove la 41enne prestava servizio: «Martedì: il tuo turno fisso e non ci sei. Il mondo sta proprio crollando», è uno dei più recenti.