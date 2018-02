A Manesseno l'ultimo saluto a Loredana Cimieri

Si celebreranno lunedì 5 febbraio nella Chiesa Nuova di Manesseno i funerali di Loredana Cimieri, la donna di 41 anni morta lo scorso lunedì in seguito al cedimento di un gradino di un’antica scalinata a Villa Serra di Comago, a Sant’Olcese.

La funzione inizierà alle 11.30, e sarà preceduta, domenica 4 febbraio, dal rosario recitato nella stessa chiesa. La camera ardente è stata invece allestita nella sede del Comitato della Croce Rossa di Campomorone, di cui Loredana era volontaria e dove era amata e stimata, e a partire dalle 20.30 chi l’ha conosciuta potrà renderle un ultimo saluto alla presenza di don Gino.

Grande il cordoglio da parte di tutti gli amici e i colleghi di Loredana, che a Villa Serra lavorava come impiegata rispondendo alla cooperativa “Le formiche” di Pedemonte: «Stiamo cercando le parole, ma non esistono - era stato il commento sgomento dei volontari della Croce Rossa - Ci ha lasciato una delle migliori volontarie, soccorritrici, cuoche, amiche ma soprattutto una delle migliori persone che abbiamo mai conosciuto. Siamo profondamente addolorati e sgomenti. Il nostro Comitato si unisce al dolore della famiglia e dei colleghi di Campomorone, per la perdita di una amica, di una di noi».

L'inchiesta della Procura

Sulla morte della Cimieri, la Procura di Genova ha aperto un'inchiesta che vede indagato al momento il legale rappresentante del parco di Villa Serra di Comago. L’accusa è di omicidio colposo: stando a quanto ricostruito dalla sezione giudiziaria dei Vigili del Fuoco, Loredana sarebbe precipitata per circa 5 metri dopo che un gradino di una delle scale di marmo dell’edificio ha ceduto, facendole perdere l’equilibro. Gli inquirenti hanno sequestrato la scala gemella a quella dell’incidente per effettuare rilievi e analisi e capire se il cedimento sia dovuto alla mancata manutenzione della scala.