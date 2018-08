Sorpresa a tentare di entrare in un appartamento, fermata 13enne

Sorpresa mentre provava a introdursi in un appartamento con una chiave modificata appositamente, in tasca un cacciavite: è successo in via Lomellini, protagonista una ragazzina di appena 13 anni.

A coglierla sul fatto, in un palazzo di via Lomellini, sono stati i carabinieri della stazione di Carignano, avvisati da alcuni residenti che hanno notato la ragazzina aggirarsi nel palazzo e soffermarsi davanti alla porta di un appartamento.

La giovanissima aspirante ladra aveva con sé anche un cacciavite è una chiave inglese: identificata in una 13enne nata in Croazia, è stata accompagnata in un Centro di Prima Accoglienza in attesa di giudizio direttissimo.