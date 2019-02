Rissa nei vicoli, sette giovani arrestati e un agente ferito

Nella notte fra mercoledì 13 e giovedì 14 febbraio 2019 la polizia ha arrestato nel centro storico sette ragazzi di età compresa tra i 20 e i 28 anni per rissa in concorso.

Durante un servizio di controllo del territorio, una volante ha notato in via Lomellini due gruppi - uno composto da tre giovani e uno da quattro -, che stavano discutendo animatamente. In quel momento uno di loro si è sfilato la cintura per utilizzarla come arma e gli uni si sono scagliati contro gli atri.

I poliziotti, dopo aver chiesto l'ausilio di altri equipaggi, sono immediatamente intervenuti per dividere i giovani, ma un agente è stato spinto a terra ricevendo, poi, due calci intenzionali al volto e alla nuca. All'arrivo delle altre volanti tutti i giovani sono stati arrestati, due di loro medicati sul posto per ferite lievi, mentre un terzo è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde.

All'ospedale San Martino l'agente ferito è stato giudicato guaribile in 15 giorni. Sul luogo della rissa è stato poi rinvenuto e sequestrato un coltellino svizzero con la lama già aperta di cui si disconosce, per ora, il proprietario. Fissata per questa mattina la direttissima per tutti i contendenti.