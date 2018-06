Loggia della Mercanzia, il Comune al lavoro su un “Polo delle Arti”

Un palcoscenico pubblico per i giovani musicisti e gli artisti del Conservatorio Niccolò Paganini e dell’Accademia Ligustica di Belle Arti: è il progetto cui sta lavorando il Comune per il rilancio e la riqualificazione della Loggia della Mercanzia, in piazza Banchi, storico edificio attualmente sede della mostra “Cinepassioni”.

L’annuncio è arrivato dall’assessore comunale alla Cultura e al Marketing Territoriale, Elisa Serafini, nel corso dell’ultima seduta del consiglio Comunale: l’idea è quella di trasformare la Loggia in un “polo delle arti” da riservare agli studenti per concerti, esibizioni, performance ed esposizioni, un’iniziativa che dovrebbe concretizzarsi entro la fine del 2019.

«L’obiettivo è riqualificare l’intera area attraverso la cultura - ha spiegato Serafini - e allo stesso tempo dare spazio ai giovani, che è ciò su cui sta puntando questa amministrazione in un’ottica di rinnovamento». Il Comune sta sviluppando il progetto insieme con il Conservatorio e l’Accademia di Belle Arti, pensando allo stesso tempo a una nuova sede per la mostra Cinepassioni, già rinnovata, il cui termine è fissato al 31 agosto 2018.

Dell’imminente chiusura della mostra ha parlato il consigliere Alberto Campanella, che ha sfruttato la seduta del consiglio comunale per chiedere chiarimenti sul futuro di un’esposizione che ha riscosso grande successo: La Loggia è un luogo pubblico, e deve essere concesso dall’amministrazione con equità - è stata la replica dell’assessore Serafini - La realizzazione del Polo delle Arti non significa comunque che Cinepassioni non debba più esistere. Stiamo valutando altre location, abbiamo fatto da poco un sopralluogo all’Albergo dei Poveri e in altri spazi, e stiamo lavorando con gli uffici della Tutela e Valorizzazione del Patrimonio per trovare nuove sedi. Siamo disponibili a facilitare i rapporti, ma i soggetti privati dal canto loro devono avanzare manifestazioni di interesse per poter avviare l’iter».