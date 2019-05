Modificata da ignoti la locandina di "Facciamo squadra per Genova": infuria la polemica sul web

Facciamo squadra per Genova, ma qualcuno, sul web, non è capace a farlo nemmeno quando di mezzo c'è una tragedia che ha visto la morte di 43 persone e lasciato una città in grande difficoltà.

E così è da qualche ora che - su Facebook - stanno girando versioni modificate della famosa vignetta con i due tifosi di Genoa e Samp che si abbracciano per unire simbolicamente le macerie del ponte Morandi, utilizzata per l'evento "Facciamo squadra per Genova", match benefico (rinviato a data da destinarsi) con giocatori delle due squadre cittadine. Non si sa di chi siano state le mani che hanno modificato le immagini, certo è che il caso sta suscitando dure polemiche.

In una di queste versioni modificate - uscita dopo la sconfitta della Samp con l'Empoli, che ha di fatto messo nei guai il Genoa - si vede il tifoso genoano insultare quello sampdoriano.

Nell'altra, il tifoso genoano indossa la maglietta di Muriel, giocatore della Fiorentina che ha vestito i colori blucerchiati tra il 2015 e il 2017: ed è proprio contro la squadra toscana che domenica, il Genoa, si giocherà la permanenza in serie A. Una partita molto sentita, dunque, a tal punto che "Facciamo squadra per Genova" è stato rimandato alla prossima stagione, quando sarà chiaro il destino della squadra rossoblù, onde evitare disordini di qualsiasi tipo.

Insomma, uno scambio di insulti e di sfottò che però ha sfruttato l'immagine dei due tifosi uniti per il Morandi, e che è piaciuto decisamente poco alla maggioranza dei genovesi e dei tifosi, che hanno innescato su Facebook un'aspra polemica contro gli ignoti che hanno modificato la vignetta.