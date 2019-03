Gattino appena nato chiuso in un sacchetto e buttato in un bidone, mobilitazione per "Elvis"

Chiuso in un sacchetto e gettato in un bidone come fosse spazzatura, a pochi giorni di vita: l’ennesimo gesto di crudeltà nei confronti degli animali ha per protagonista un gattino, che è stato fortunatamente salvato e affidato alle cure amorevoli di una volontaria.

Il gattino è stato trovato tra sabato e domenica in un cassonetto della spazzatura in via Livellato, a Ceranesu, sulla strada che porta al Santuario della Madonna della Guardia: piccolissimo, nato da pochi giorni, è stato recuperato e poi consegnato nella mani di una volontaria esperta che si sta occupando di nutrirlo con l’utilizzo di una siringa e accudirlo sino a quando non sarò fuori pericolo.

Ribattezzato “Elvis” per il pelo bianco e nero, in poche ore è entrato nel cuore delle tante persone che hanno seguito la sua disavventura e che sperano possa riprendersi il prima possibile. Il gesto di estrema crudeltà, oltre a suscitare indignazione, ha però fatto scattare l’allarme: «Via Livellato, Murta, Bolzaneto - scrive l’altra volontaria che ha preso in carico il gattino - Fate attenzione nelle vicinanze dei bidoni della spazzatura, chiunque abiti in zona li controlli, potrebbero essercene altri».