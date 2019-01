"Campioni di diventa", sport gratuito per cento ragazzi

"Campioni si diventa" è il nuovo progetto sociale dei Lions. La solidarietà del club consentirà a cento minori seguiti dai Servizi Sociali di praticare un'attività sportiva.

Il servizio vede la collaborazione di cinque municipi genovesi (Levante, Centro-est, Centro-ovest, Medio-Levante e Valpolcevera), nove Lions Club, diversi operatori sportivi e dello spettacolo, del Comitato territoriale di Iren e dell’Istituto Il Baluardo.

«È un progetto sociale che crea una rete – racconta Santo Durelli, ideatore e coordinatore dei proponenti di “Campioni si diventa” – in grado di consentire a un numero importante di bambini di accedere gratuitamente alla pratica sportiva, e di vivere con spensieratezza i valori che lo sport offre».

Nuoto, atletica, calcio e tennis, sono soltanto alcune delle attività in cui saranno coinvolti i bambini e i ragazzi tra gli 8 e i 16 anni. «Per riuscire a dare una mano a chi è meno fortunato – prosegue Durelli – è fondamentale la sinergia tra ogni forza in campo, e intendiamo ringraziare ogni singolo ingranaggio, da Iren che ci ha dato subito fiducia mettendoci a disposizione un generoso contributo, all’Istituto Il Baluardo, dove tutti i ragazzi potranno svolgere gratuitamente visite medico-sportive».

«L'attività sportiva è una fondamentale occasione di socializzazione, salute e divertimento - aggiunge Francesca Fassio, assessore alle Politiche educative e dell'istruzione, alle Politiche socio-sanitarie e alla Casa con delega ai Servizi Sociali - e grazie alla collaborazione dei molti soggetti coinvolti siamo davvero lieti di poter offrire ai ragazzi seguiti dai nostri servizi sociali questa bella opportunità di impegno e svago».

Ai cinque Municipi aderenti (Levante, Centro-est, Centro-ovest, Medio-Levante e Valpolcevera) spetta il compito di individuare i ragazzi seguiti dai Servizi Sociali da avviare all’attività sportiva, compatibilmente con le loro aspirazioni e con le disponibilità offerte dalle associazioni. «L’obiettivo è riuscire a seguire – conclude Durelli – cento giovani all’anno, per un periodo di tre anni. Oggi abbiamo siglato un patto di collaborazione, ma “Campioni si diventa” è un progetto ancora aperto a tutti: ogni nuovo stimolo, suggerimento o collaborazione rappresenta un’occasione per riuscire ad aiutare i giovani che, per motivi purtroppo indipendenti dalla loro volontà, non hanno la possibilità di sognare grazie allo sport».