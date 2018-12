Addio a Lino Di Vincenzo, fondatore dello storico Minigoal

Lutto nel mondo del giornalismo genovese per la morte di Pantaleo Di Vincenzo, conosciuto da tutti come Lino. Lo storico fondatore e primo editore del settimanale Minigol si è spento all'età di 79 anni (ne avrebbe compiuti 80 nel 2019) e nel 1980 aveva fatto nascere un giornale dedicato interamente al calcio giovanile, in edicola tutti i martedì da ormai 38 anni.

Minigol è stato, ed è, un appuntamento fisso per tanti calciatori in erba e per i genitori a caccia di notizie sul calcio locale e sulle gesta dei propri piccoli eroi sportivi, ma anche una fucina di talenti del giornalismo genovese. I funerali di Lino Di Vincenzo si sono svolti sabato 29 settembre 2018 alle ore 14 alla Chiesa di Nostra Signora di Lourdes a Struppa.