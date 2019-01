Scontro sulle piste di Limone, bimba di 9 anni in ospedale

Una bimba genovese di 9 anni è rimasta ferita domenica sulle piste di Limone Piemonte, nota località sciistica ritrovo di molte famiglie liguri.

Stando a quanto ricostruito, la piccola sta sciando sulla pista del Pancani insieme con un insegnante e un gruppo di coetanei quando, durante una discesa, si è scontrata con un’altra bambina ed è caduta a terra.

Inizialmente sembrava che l’incidente non avesse causato conseguenze: la bimba, che indossava il caschetto di protezione, ha accettato di risalire e riprendere la lezione, ma una volta tornata in quota ha iniziato a sentirsi male lamentando nausea e giramenti di testa. A quel punto l’istruttore ha chiamato i soccorsi, e nel giro di pochi minuti sul posto è intervenuto l’elisoccorso per portare la bambina all’ospedale Regina Margherita di Torino, il più vicino.

Le sue condizioni non sono gravi, anche se nell’urto sembra essersi fratturata un’orbita. Da chiarire adesso come si siano svolti esattamente i fatti.