Rifornivano di droga la provincia di Genova, 14 arresti fra Liguria e Umbria

Alle prime luci dell'alba di mercoledì 27 maggio 2020 i carabinieri del comando provinciale di Genova sono stati impegnati in un'operazione, che ha portato, in Liguria e in Umbria, 14 provvedimenti cautelari emessi nei confronti di soggetti dediti allo smercio di ingenti quantitativi di hashish.

Nel suo corso l'indagine ha portato a 22 arresti e al sequestro di un quintale di stupefacente. Maggiori dettagli sull'operazione saranno resi noti nel corso della mattinata.

Si tratta della terza operazione antidroga di un certo rilievo dei carabinieri nella provincia di Genova nel giro di pochi giorni.