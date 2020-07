Bimba con due mamme, Liguria Rainbow: «Martedì 7 luglio presidio a Tursi»

"Divieto di famiglia" è il presidio organizzato da Liguria Rainbow contro il pronunciamento della Corte d'Appello sulla sentenza in primo grado del Tribunale di Genova che aveva stabilito che fosse riconosciuta la bi-genitorialità a una coppia formata da due donne residenti a Genova.

L'appuntamento è per martedì 7 luglio dalle 15 in via Garibaldi sotto Palazzo Tursi.

«Il Comune di Genova sta presentando un ricorso dietro l'altro contro i bambini e le bambine delle famiglie arcobaleno, impegnando denaro pubblico per una lotta ideologica.

Chiediamo al sindaco Marco Bucci di ritirare i reclami nei confronti delle coppie omogenitoriali per far finire questa battaglia vile e indecente combattuta sulla pelle dei bambini e delle bambine».