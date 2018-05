Liguria Pride, ecco le strade percorse dal corteo arcobaleno

Dopo il successo della Colorata Cena, che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone riunite ai Giardini Luzzati per celebrare la Giornata Mondiale contro l’omofobia e la transfobia, proseguono a Genova i preparativi per il Liguria Pride, la manifestazione per i diritti lgbtqi che si terrà sabato 16 giugno per le vie del centro città.

Organizzata dal Coordinamento Liguria Rainbow, l’iniziativa vedrà il corteo formato da carri e persone a piedi partire intorno alle 15 da via San Benedetto, nei pressi di Principe, e ripercorrere il percorso del Pride nazionale del 2009, arrivando intorno alle 20 in piazza De Ferrari. Alla luce della manifestazione, sono state predisposte alcune modifiche al traffico, nel dettaglio:

- in via San Benedetto, durante l’allestimento dei carri allegorici, dalle ore 11 fino a cessate esigenze è istituito il divieto circolazione, di sosta e fermata veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta

- divieto di transito a partire dalle ore 15, nella fase del passaggio dei carri allegorici, nelle vie San Benedetto, piazza del Principe, via Andrea Doria, piazza Acquaverde, via Balbi, piazza della Nunziata, largo Zecca, galleria Giuseppe Garibaldi, piazza del Portello, galleria Nino Bixio, piazza Corvetto, via Santi Giacomo e Filippo, via Serra, via Fiume, via XX Settembre e piazza De Ferrari.

- in via Dante, tratto lato mare, dalle ore 19 alle ore 21 è istituito il divieto di sosta e fermata veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta.

"Allerta Rainbow" da Levante a Ponente

Proseguono intanto in questi giorni gli eventi di finanziamento del Pride, organizzati in diversi quartieri della città per raccogliere fondi per la manifestazione, che quest’anno, lo ricordiamo, non ha ricevuto neppure il patrocinio del Comune, allineato alla scelta fatta dalla Regione a partire dal 2016.

Completamente autofinanziato dagli organizzatori e dai partecipanti, il Pride vedrà scendere in strada centinaia di persone al grido di “allerta rainbow”: il 25 maggio è previsto un aperitivo sul lungomare di Voltri patrocinato dal Municipio Ponente (che ha deciso di patrocinare anche il Pride, staccandosi dalla linea adottata da Tursi), il 27 maggio si terrà un incontro in piazza don Gallo con alcune associazioni universitarie, e il 31 maggio il Coordinamento Liguria Rainbow ha dato appuntamento alla focacceria La Superba per un brindisi finale prima del Pride.

«Il nostro diritto a manifestare lo garantisce la Costituzione - aveva spiegato Ilaria Gibelli, presidente del Coordinamento - Avevamo chiesto il patrocinio esclusivamente per sentirci supportati moralmente, visto che non comporta alcun tipo di esborso economico. Restiamo una minoranza della popolazione, e sarebbe bello che Comune e Regione dimostrassero vicinanza. Così non è stato, ma noi di sicuro andiamo avanti lo stesso».