Protezione Civile: la Regione Liguria premiata in Toscana per l'intervento durante l'alluvione di Livorno

Regione Liguria e la sua colonna mobile di Protezione Civile è stata premiata sabato a Firenze, nel Teatro Verdi, dalla Regione Toscana per le attività svolte nel corso dell’emergenza per l’ultima alluvione che si è abbattuta a Livorno lo scorso 9 e 10 novembre. All’iniziativa ha preso parte l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone che - in quei giorni - aveva coordinato l’invio dei mezzi e di circa 50 volontari.

Alla premiazione che si è svolta nell’ambito della giornata del volontariato nel sistema di Protezione Civile, hanno preso parte il capo del Dipartimento Angelo Borrelli che ha illustrato la nuova riforma del sistema, e il Presidente di Regione Toscana Enrico Rossi.

Insieme alla Liguria è stata premiata, con una targa, anche l’Emilia Romagna presente in quei giorni a fianco dei volontari toscani.

«L’incontro ha voluto essere un momento di ringraziamento anche alla nostra Protezione civile che è intervenuto immediatamente a novembre sostenendo e aiutando la protezione civile toscana – ha detto l’assessore Giampedrone – Un’iniziativa che da un lato ha voluto sottolineare l’impegno del mondo del volontariato nel settore e dall’altro che testimonia i notevoli passi avanti compiuti dal nostro sistema come ci ha riconosciuto lo stesso capo della Protezione Civile Borrelli, sia nelle attività ordinaria sia durante le emergenze».