Coronavirus, da Porto Venere a Rapallo chiusi spiagge, passeggiate e sentieri: "Troppe persone"

Nonostante gli appelli a rimanere a casa e il decreto governativo in atto, lo scorso weekend troppe persone sono andate in spiaggia o per sentieri.

Per questo il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ne ha vietato l'accesso con un'ordinanza in vigore da mezzanotte del 16 marzo fino allo stesso orario del 3 aprile.

«Chiusi sentieri e scalinate, se non per motivi di rientro nelle proprie abitazioni - ha spiegato Peracchini - dopo un'analisi di questo weekend e un colloquio con il Prefetto, ho deciso di firmare un'ordinanza per impedire un affollamento nei sentieri e nelle scalinate delle nostre colline. Con questa ordinanza otterremo l'effetto di poter concentrare i controlli nel centro e nelle periferie».

A Lerici e a Porto Venere è stato impedito per lo stesso motivo l'accesso a spiagge, moli e scogliere. Il comune di Levanto da oggi vieta l'accesso a Porto Pidocchio, una passeggiata a mare.

Lo stesso stanno facendo altre città liguri come Rapallo, che ha messo i sigilli a diverse spiagge come quella di San Michele.

Provvedimenti potrebbero essere presi anche per i sentieri collinari che ieri sono stati meta di molti rapallesi e turisti che occupano le seconde case.