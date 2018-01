Tumori, ogni mese si ammalano mille liguri

Ogni anno circa 12mila liguri si ammalano di tumore. Per quanto riguarda il 2017 sono 11.950 i casi stimati, a fronte dei 369mila in tutta Italia: sono i dati relativi ai nuovi casi di incidenza del tumore in Liguria, rilevati da un report annuale di Associazione e Fondazione italiana di Oncologia medica (Aiom) e dall'Associazione italiana registri tumori (Airtum).

«È una delle patologie che preoccupa di più i nuclei familiari - ha detto l'assessore alla sanità Sonia Viale presentando all'ospedale San Martino la ricerca 'I numeri del cancro in Italia 2017' -. Le risposte del sistema sanitario devono essere cura e prevenzione. Per la cura le Brest Unit e i dipartimenti interaziendali creati nella nostra Regione mettono al centro la persona e in rete il sistema sanitario».

Sulla prevenzione, Viale ha aggiunto che «si parte dagli screening sui quali siamo impegnati con una buona adesione, ma è anche fondamentale l'educazione sugli stili di vita, cibo, abitudini, attività fisica, evitare fumo e alcol». Il direttore generale del San Martino Giovanni Ucci ha anticipato che «il Registro tumori ora limitato all'area metropolitana genovese potrebbe estendersi a tutta la regione con una messa in rete della anatomie patologiche».