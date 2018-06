Cresce la raccolta differenziata in Liguria, Genova resta fanalino di coda

In tre anni la raccolta differenziata in Liguria cresce di 10 punti, raggiungendo la quota del 48,52% rispetto al 38,63% del 2015, quando la Giunta regionale ha approvato la nuova legge. Salgono a 100 i Comuni liguri che hanno raggiunto e superato la percentuale del 65% di raccolta differenziata (erano 63 nel 2016, 32 nel 2015 e 16 nel 2014). Tra questi sono 19 i Comuni che superano addirittura l'80% di raccolta differenziata: Follo (leader con l'83,66%), Garlenda, Rialto, Cairo Montenotte, Giustenice, Millesimo, Quiliano, Erli, Leivi, Lerici, Albisola Superiore, Moconesi, Carrodano, Altare, Balestrino, Ortovero, Pignone, Cosseria.

La provincia con la più bassa percentuale di raccolta differenziata risulta Genova al 41,63%, nonostante l'aumento di due punti percentuali rispetto all'anno precedente. La percentuale più bassa tra i Comuni sopra i 15mila abitanti è risultata ancora quella di Ventimiglia pari al 30,84%, comunque in crescita rispetto al 27,07% del 2016.

Togliendo il Comune di Genova il resto della Regione si assesta a una percentuale di raccolta differenziata di circa il 56%.

Nel resto della Liguria, nell'ultimo biennio, moltissimi Comuni hanno avuto una forte crescita, grazie al forte impulso dato dalla Regione, con finanziamenti e anche con la legge 20 del 2015 che aggiunge all'obiettivo del 65% di differenziata, ambiziosi obiettivi di riciclaggio (indice di recupero dei materiali fissato al 45% a partire dal 2016 e 40% per Genova), il cui mancato raggiungimento comporta l'applicazione del costo aggiuntivo di 25 euro per ogni tonnellata eccedente il limite conferito in discarica.

Il massimo incremento di raccolta differenziata, rispetto al 2016, è stato quello del Comune di Monterosso al Mare che è passato dal 26,29 a oltre il 77,32% nel giro di 12 mesi.

I Comuni che hanno avuto gli incrementi più sensibili rispetto all'anno precedente sono in provincia della Spezia: Bonassola passata dal 25,75% del 2016 al 66,83% del 2017; Pignone passato dal 39,18% del 2016 all'80,21 del 2017; Riccò del Golfo di Spezia passato dal 74,1% del 2016 al 36,32%, Bolano dal 39,56% al 73,41%, Lerici passato dal 48,23% all'81,64%, Beverino dal 37,55% al 69,14%, Vernazza passato dal 43,25% al 70,48%, Calice al Cornoviglio passato dal 50,64% del 2016 al 74,42% del 2017, Zignago passato dal 39,91% del 2016 al 63,21% del 2017.

In Provincia di Genova: Carasco passato dal 43,25% al 79,45%, Moconesi passato dal 56,99% all'81,35%, Cogorno passato dal 45,55% al 68,07%, Favale di Malvaro dal 51,19 al 71,89%, Lumarzo dal 49,71 al 69,96%. In Provincia di Savona: Bormida passata dal 25,9 al 73,61, Balestrino passato dall'80,84 al 36,26%, Loano passato dal 30,31% al 65,81%, Pallare dal 38,7 al 73,95%, Quiliano passato dal 47,19 all'82,16%, Cengio passato dal 45,32% al 79,02%, Sassello passato dal 39,16 al 68,21%, Vado Ligure passato dal 45,26% al 72,95%, Urbe dal 39,43 al 66,4%, Roccavignale dal 42,03 al 68,02, Varazze passato dal 37,98% al 62,12%, Castelvecchio di Rocca Barbena passato dal 54,18 al 76,19. In Provincia di Imperia vi è un solo Comune Montegrosso Pian Latte passato dal 47,66 al 68,27%.