Meteo Liguria: al caldo si aggiunge il vento di föhn

Prosegue l'ondata di caldo che interessa la Liguria e anche oggi, giovedì 2 agosto, Arpal ha emesso un avviso meteorologico legato all'elevato disagio fisiologico provocato dalle alte temperature su tutto il territorio regionale.

Anche nei prossimi giorni le temperature saranno stazionarie su valori al di sopra delle medie climatologiche, con condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo, più marcate nei centri urbani e nelle valli poco ventilate. Venerdì 3 si potranno verificare anche locali aumenti, specie delle minime, per condizioni di föhn che si potrebbero protrarre anche nella giornata di sabato 4.

Oggi, inoltre, potrebbero verificarsi fenomeni temporaleschi sui rilievi con possibile coinvolgimento delle aree costiere (bassa probabilità di fenomeni forti su tutta la regione). Domani, venerdì 3, ancora temporali al più moderati, più probabili nelle prime ore e nelle ore centrali sui rilievi ma anche in possibile formazione lungo la fascia costiera.

Per quanto riguarda le temperature minime, Genova Centro Funzionale non è scesa sotto i 27.7, Cipressa (Imperia) i 27.5, Alassio (Savona) i 27.0. Seguono Genova Quezzi 26.7 e Ventimiglia (Imperia) 26.6 mentre, nello spezzino Levanto, non è scesa sotto i 25.7. Nelle altre città capoluogo di provincia: Savona Istituto Nautico 26.2, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 26.1, La Spezia 24.9. Per la minima più bassa bisogna andare ai 927 metri del Colle di Nava, nell'imperiese, con 13.9.

Previsioni meteo di Arpal per giovedì 2 agosto 2018

Fino alla notte diffuse condizioni d'instabilità favoriscono lo sviluppo di temporali a partire dalla tarda mattinata sui rilievi, ma con successivo possibile interessamento della costa; bassa probabilità di fenomeni forti su tutta la regione (possibili allagamenti localizzati, danni puntuali per isolate raffiche di vento, trombe d'aria, grandine, fulmini, piccoli smottamenti). Temperature stazionarie su valori alti mantengono condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo, più marcate nei centri urbani e nelle vali poco ventilate.

Previsioni meteo di Arpal per venerdì 3 agosto 2018

Permangono diffuse condizioni d'instabilità con possibili temporali d'intensità al più moderata, più probabili nelle prime ore e nelle ore centrali sui rilievi; non si escludono locali sconfinamenti costieri. Nelle prime ore fino a metà giornata rinforzo dei venti da nord fino a 40/50 km/h sui rilievi del centro della regione e sulla costa genovese. Temperature stazionarie su valori alti o in locale aumento, specie nelle minime, per condizioni di föhn comportano il perdurare di condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo.

Previsioni meteo di Arpal per sabato 4 agosto 2018

Perdurano temperature molto alte sia nei valori massimi sia nei valori minimi anche per la possibile presenza di föhn, mantenendo condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo.