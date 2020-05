Caldo record in Liguria, già superati i 30 gradi

Caldo record in Liguria. Lo dicono i dati di Arpal. Per la prima volta nel 2020, alcune stazioni della rete di monitoraggio Omirl hanno registrato valori massimi di temperatura superiori ai 30 gradi. I dati si riferiscono alla giornata di lunedì 18 maggio 2020. Rapallo ha toccato i 32.5, Pian dei Ratti (Orero, Genova) 31.2, Sestri Levante 30.4, Diano Castello (Imperia) 30.3. Poco sotto i 30 gradi Riccò del Golfo (La Spezia) con 29, Chiavari con 29.8 (in questo caso 8 gradi sopra le medie climatologiche del periodo), Dolcedo (Imperia) con 29.6, Camogli con 29.4, Onzo Ponterotto e Albenga Molino Branca (Savona) con 29.2.



Nei capoluoghi di provincia queste le massime nelle stazioni di riferimento: Genova Centro Funzionale 28.0 (ma a Sant'Ilario toccati 29.4), Savona Istituto Nautico 28.4, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 28.2, La Spezia 26.3. Tranne per La Spezia che segna un valore superiore alla media di 4 gradi, nelle altre città si tratta di temperature 7-8 gradi sopra la media climatologica del periodo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A contribuire a questi valori il vento settentrionale che ha prodotto effetti favonici: sui rilievi, raffica a 79.9 km/h a Casoni di Suvero (La Spezia) mentre in costa, porto di Arenzano ha segnato 81.7 km/h.