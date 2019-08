Scuole sicure, in un anno in Liguria sequestrati quasi 4 kg di droga

Il ministero dell'Interno ha reso noti i risultati dell'iniziativa 'scuole sicure 2018-2019'. Sequestrati 14,7 chilogrammi di droga, 31 gli arresti, 45 le denunce all'autorità giudiziaria e 855 violazioni amministrative e reati accertati. Il progetto ha interessato 598 gli istituti scolastici sparsi in 11 regioni e 15 capoluoghi di provincia: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Padova, Roma, Torino, Trieste, Venezia e Verona.

«Nessuna tolleranza per la droga e gli spacciatori», così ha commentato i risultati il ministro dell'Interno Matteo Salvini. «Orgogliosi di aver finanziato controlli ad hoc davanti alle scuole: faremo sempre di più e meglio», ha aggiunto, ribadendo la volontà di contrastare gli spacciatori «città per città, strada per strada».

Per quanto riguarda la Liguria sono stati sequestrati quasi 3,7 chilogrammi di droga, le denunce sono state quattro mentre 30 sono state le violazioni amministrative e gli illeciti accertati. Quarantacinque gli istituti scolastici di Genova coinvolti.