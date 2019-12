Autostrade gratis in tutta la Liguria, voto unanime del consiglio regionale

Il consiglio regionale della Liguria ha approvato oggi all'unanimità un ordine del giorno, firmato da tutti i capogruppo, che impegna il presidente e la Giunta a mettere in campo tutte le azioni possibili affinché in Liguria non si paghi più il pedaggio autostradale fino a quando non sia rientrata questa situazione di estrema difficoltà logistica e infrastrutturale.

«La nostra regione - hanno spiegato il capogruppo leghista Franco Senarega e il consigliere Vittorio Mazza - purtroppo oggi si trova in una condizione critica dal punto di vista logistico e infrastrutturale a causa del tragico crollo del Ponte Morandi a Genova, del pilone crollato in A6 sula Savona-Torino e delle ripetute frane e smottamenti che ostruiscono o danneggiano molti percorsi stradali».

«Con questo ordine del giorno - concludono i due esponenti del 'Carroccio' - abbiamo voluto impegnare la giunta regionale ad attivarsi per mettere in atto tutte le azioni possibili affinché in Liguria non si paghi più il pedaggio autostradale fino a quando questa situazione logistica-infrastrutturale e questo stato di emergenza non siano rientrati. I cittadini liguri, che nonostante i forti disagi hanno reagito in modo esemplare, ne hanno diritto».

La ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli si è già detta favorevole alla gratuità, ora la parola passa ai concessionari autostradali.