Liguria tra le regioni più "longeve" d'Italia: l'aspettativa di vita è di 82 anni

Che fosse una regione “anziana”, con un’alta percentuale di abitanti over 70, era cosa nota. Adesso però arriva l’ufficialità: la popolazione ligure (come gran parte di quella del Nord Italia) ha un’aspettativa di vita superiore alla media nazionale, attestandosi poco al di sopra degli 82 anni.

Il dato emerge da uno studio condotto dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, con sede all’Università Cattolica del Sacro Cuore, che analizzando i dati Istat e quelli del Sistema Sanitario Nazionale dal 2005 al 2016 ha evidenziato che in Liguria l’aspettativa di vita media è di 82,739 anni, con La Spezia capofila per quanto riguarda i residenti più longevi.

I dati in Liguria e nel resto d’Italia

Nel 2016, infatti, l’aspettativa di vita media nel capoluogo ligure era di 83,255 anni contro gli 82,771 di Genova, gli 82,641 di Savona e gli 82,546 anni di Imperia. Dati che evidenziano il pesante divario con il Sud Italia, con i residenti della Campania, e in particolare delle province di Caserta e Napoli, che hanno una speranza di vita di oltre 2 anni inferiore a quella nazionale.

Le province più longeve sono invece quelle di Firenze, con 84,1 anni di aspettativa di vita, 1,3 anni in più della media nazionale, seguite da Monza e Treviso con poco più di un anno di vantaggio su un italiano medio. In generale dunque, la maggiore sopravvivenza si registra nelle regioni del Nord-est, dove la speranza di vita per gli uomini è 81,2 anni e per le donne 85,6; decisamente inferiore nelle regioni del Mezzogiorno, nelle quali si attesta a 79,8 anni per gli uomini e a 84,1 per le donne.