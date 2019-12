Maltempo, 30 allerte meteo in Liguria in autunno: «Senza precedenti»

Un mese in allerta: in questo autunno 2019, uno dei più piovosi di sempre, la Liguria è rimasta in allerta meteo per 30 giorni, un triste primato che si è concretizzato anche a livello economico, con oltre 500 milioni di danni legati al maltempo.

«L'allerta rossa ha colpito tutta la regione: da ponente a levante sono moltissimi i fronti aperti e, di conseguenza, aumenta il conto delle somme urgenze sulle quali i sindaci dovranno fare affidamento per rimediare a situazioni di disagio anche grave - ha detto il presidente della Regione, Giovanni Toti - sfollati, aziende che devono tornare a lavorare nel più breve tempo possibile. Lo stato di emergenza è già stato esteso al ponente, quindi i sindaci possono procedere con le richieste».

All'indomani dall'allerta rossa che venerdì ha riguardato tutta la Liguria, e dalla gialla che si è prolungata sul Levante, il bilancio, tra frane e sfollati, è pesante: a Taggia continua l'isolamento di 16 persone in Regione Oxentina per il crollo di una strada, a Badalucco 6 famiglie sono isolate in località Poggio per una frana in movimento sulle abitazioni e tre persone in località Cegno; due gli evacuati a Sanremo in via Ernesto Mazzaglia da un edificio dichiarato inagibile. Nel Comune di Genova, in via alla Costa di Teglia, si è aperta una voragine sulla strada, isolata una casa di riposo. Nel Comune di Follo permane il parziale isolamento di 70 persone nella frazione Torenco. A Zoagli Aurelia ancora chiusa, all'altezza della galleria delle Grazie, per una frana caduta all'alba di domenica.

«Stiamo aggiornando con il Dipartimento nazionale di Protezione civile il conto dei danni complessivi: eravamo già oltre i 500 milioni, saliremo ancora. Stiamo arrivando a cifre davvero imponenti - è l'allarme di Toti - Per questo continuo a chiedere un tavolo Liguria: abbiamo bisogno non solamente di rimediare ai guasti di questo autunno che ci ha visto diramare 30 allerte, mai successo, ma occorre cominciare anche a prevenire, oltre a inseguire i danni da maltempo»