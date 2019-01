Furti nei centri commerciali, due denunce

Dopo aver sottratto del materiale elettrico del valore commerciale di 200 euro dal punto vendita Leroy Merlin in via Renata Bianchi, è stato fermato dalla pattuglia della stazione carabinieri di Cornigliano intervenuta sul posto. Il giovane, identificato in un ecuadoriano di 32 anni, gravato di pregiudizi di polizia, è stato denunciato per furto aggravato.

Poco più tardi, la pattuglia della stazione carabinieri di Sampierdarena è intervenuta presso il centro commerciale Fiumara all'interno del punto vendita MediaWorld dove un altro ecuadoriano, studente di 18 anni, si era impossessato di merce del valore di 30 euro. Anche quest'ultimo è stato denunciato per furto. Refurtiva recuperata e restituita.