Leroy Merlin allo stadio Carlini, Campora: «In corso valutazione tecnica»

Come di consueto il consiglio comunale di martedì 11 febbraio 2020 è iniziato alle 14 con le interrogazioni a risposta immediata. I primi tre articoli 54 si riferivano tutti alla stessa questione, ovvero l'ipotesi di un nuovo punto vendita di Leroy Merlin allo stadio Carlini, con relativa ristrutturazione dell'impianto sportivo.

Al posto dell'assessore Piciocchi assente in aula, per la giunta ha risposto l'assessore Campora. «In questo momento - ha detto Campora - le diverse direzioni, la direzione progetti per la città, stanno procedendo alla preventiva valutazione di fattibilità e all'acquisizione di quelli che possono essere i pareri. Siamo in una fase dove, nel momento in cui il privato presenta un progetto, poi gli uffici devono valutare la fattibilità tecnica e devono anche recuperare tutti i permessi da parte di tutti gli uffici per vedere se il progetto è fattibile».

«Nel momento in cui - ha spiegato l'assessore - si concluderà questa fase, in questo momento l'amministrazione non si è mai espressa e non si deve esprimere, ci sarà la fase successiva che sarà la fase di approfondimento in relazione a quanto mi avete detto (problemi al traffico e all'economia del quartiere ndr.) e alla eventuale dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento, che a oggi non c'è ancora».

«Sicuramente - ha concluso Campora - ci sarà tutto lo spazio, nel caso in cui venga dichiarata la pubblica utilità e nel caso in cui venga preventivamente valutato fattibile il progetto, per approfondire tutti i temi portati all'attenzione della civica amministrazione, che naturalmente devono essere sviscerati e approfonditi. A oggi è stata depositata una proposta di progetto e c'è una valutazione tecnica da parte degli uffici, così come avviene per ogni tipologia di progetto che viene presentato presso il Comune di Genova».