Lerici, muore bimba travolta da un cancello al parco giochi

Doveva essere un pomeriggio all'insegna dell'allegria e della spensieratezza, ai giardinetti con il nonno e lo zio, e invece si è trasformato in una tragedia per una bambina di tre anni di Lerici, morta in seguito al crollo di un cancello nel parco giochi.

Secondo le prime informazioni, sarebbe caduto il cancello d'ingresso del parco, travolgendo la bimba. Anche il nonno sarebbe rimasto ferito nel tentativo di aiutare la piccola.

È successo nella frazione Pugliola, dove si sono recati subito i soccorsi, i medici del 118, le pubbliche assistenze, i vigili del fuoco con l'elisoccorso, ma purtroppo è stato tutto inutile: per la bambina non c'è stato niente da fare, ed è deceduta durante il trasporto verso l'ospedale Gaslini di Genova.

I carabinieri ora indagano su questo tragico fatto, hanno sequestrato il parco e stanno sentendo i testimoni della vicenda.

Toti: «In contatto con le autorità per ricostruire la dinamica»

Sul caso è intervenuto anche il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che - insieme alla giunta - ha espresso profondo dolore e sconcerto per quanto accaduto oggi a Lerici. «Regione Liguria è vicino alla famiglia della piccola ed è in contatto con le autorità per conoscere la dinamica dell'incidente».