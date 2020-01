Litiga con il vicino di casa e gli buca il pneumatico dell'auto

Dopo una lite scaturita per motivi di vicinato, ha bucato un pneumatico dell'autovettura di proprietà del rivale, parcheggiata regolarmente sulla pubblica via.

Per questo i carabinieri di Chiavari, a conclusione di attività investigativa, scaturita dalla querela sporta dal 70enne residente a Leivi, hanno denunciato per danneggiamento un anziano, gravato da pregiudizi di polizia, anche quest'ultimo abitante in quel comune.