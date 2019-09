Lite degenera, denunciato 72enne di Leivi

Un pensionato di 72 anni di Leivi, gravato da pregiudizi di polizia, è stato denunciato per lesioni personali.

Le indagini hanno preso il via in seguito a una querela sporta da un 69enne presso i carabinieri di Chiavari e hanno permesso di accertare come il 72enne abbia aggredito il denunciante, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni dai sanitari del pronto soccorso di Lavagna.

L'aggressione è avvenuta per futili motivi riconducibili a questioni di vicinato.