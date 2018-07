Inchiesta fondi Lega, la Cassazione: «Avanti con i sequestri»

La Corte di Cassazione dà ragione alla Procura di Genova, e fa cadere la proverbiale tegola sulla corsa della Lega: per i giudici della Suprema Corte l’inchiesta sui conti della Lega può procedere, così come i sequestri. E dunque, gli introiti futuri riferibili al partito verranno di fatto sequestrati ovunque, che si tratti di conti o libretti, sino a quando non verrà raggiunta la somma di 49 milioni di euro, che è la stima di quella che, secondo i giudici che nel luglio 2017 hanno condannato Francesco Belsito e Umberto Bossi, è una truffa commessa ai danni dello Stato.

L’inchiesta sull’utilizzo fraudolento da parte dei vertici della Lega di finanziamenti pubblici era deflagrata a Genova, e nel 2017 aveva portato alla condanna dell’ex tesoriere e dell’ex leader del Partito. Con la condanna, i giudici del capoluogo ligure avevano stabilito la confisca diretta dei quasi 49 milioni di euro come “somma corrispondente al profitto, da tale ente percepito, dai reati per i quali vi era stata condanna”. Conseguenza diretta era stata la richiesta, da parte della Procura, di un provvedimento di sequestro preventivo ai fini di confisca.

Sulla questione era intervenuto il tribunale del Riesame, che aveva dato ragione al pool di avvocati della Lega: se sequestro doveva esserci, avrebbe dovuto riguardare soltanto le somme trovate sui conti al momento dell’esecuzione del provvedimento, e dunque poco già di 2 milioni di euro, e non avrebbe dovuto riguardare eventuali introiti futuri. La Cassazione, però, ha ribaltato questa decisione.

«Quei 49 milioni di euro non ci sono - è stato il commento Matteo Salvini, leader della Lega e attuale ministro dell’Interno - è un processo politico, che riguarda fatti di 10 anni fa su soldi che io non ho mai visto».