Blitz contro la festa dei giovani della Lega, il viceministro Rixi scortato dalla Digos

Scortati fuori dal ristorante dalla polizia: si è conclusa così la serata per Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture, e per Paola Bordilli e Andrea Carratù, rispettivamente assessore al Commercio e presidente del Municipio Centro Est, che mercoledì sera hanno partecipato alla cena dei giovani della Lega finendo al centro di una contestazione al partito.

La prima contestazione è andata in scena intorno alle 21.30, a cena appena iniziata, in un ristorante in zona Fossatello: all’interno del locale sono entrati tre uomini che hanno minacciato i partecipanti e insultato il titolare per avere ospitato la festa. All’esterno altre 3-4 persone, che si sono poi dileguate alla prima chiamata alla polizia strappando e portando con loro la bandiera della Lega.

La cena è continuata, ma intorno a mezzanotte e mezza i contestatori si sono nuovamente presentati al ristorante, questa volta più numerosi - almeno una ventina, si apprende - e sono rimasti fuori dal ristorante a protestare con cartelli . Alla fine Rixi, Bordilli e altri esponenti del partito sono stati scortati fuori dal locale dagli agenti della Digos e delle volanti, che adesso indagano per risalire all’identità dei partecipanti al blitz.

«La polizia è dovuta intervenire con diverse volanti perché siamo rimasti "ostaggio" di questi personaggi che impedivano le persone dentro al locale di uscire tranquillamente - scrive in una nota il coordinamento Giovani Leghisti Genova - Un atteggiamento che troviamo deplorevole e vergognoso, i soliti facinorosi che non accettano idee diverse dalle loro, e portano avanti le loro con atteggiamenti intimidatori e antidemocratici».