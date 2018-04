Nel film "Lazzaro", una Genova in bianco e nero

Lazzaro è un'opera indipendente del regista genovese Paolo Pisoni. Il film racconta mostrando, senza usare l'espediente della voce fuori campo, una città in bianco e nero, che potrebbe essere Genova ma che non vuole dichiararlo in modo esplicito.

Il regista isola un pezzo di mondo piccolissimo e poi lascia accadere gli eventi. Lazzaro, protagonista del film, interpretato dal genovese Tommaso Benvenuti, lavora di notte, pulisce lo sporco lasciato dalla malavita in fabbriche fatiscenti e, insieme alle macchie, cerca anche di lavar via un forte senso di colpa.

La svolta arriva grazie all'incontro con una ragazza. «Il rimando al personaggio evangelico non è affatto casuale - racconta Paolo Pisoni - anche perché all’interno del film viene messo in evidenza il ruolo della fede cattolica anzi questo ruolo viene decisamente posto in dubbio».

La Genova rappresentata in Lazzaro è resa tra luci e ombre: «È una città luvega - dice il regista - c’è il porto di notte, il mare simbolicamente potente e naturalmente i vicoli che la rendono subito riconoscibile. Non è mai inquadrata nella sua totale spazialità quanto piuttosto nei suoi scorci chiusi che rappresentano alla perfezione il carattere dei genovesi. Quindi anche il mio». La sceneggiatura del film è stata scritta a quatto mani. Oltre a quelle del regista, al film ha collaborato anche Angelo Calvisi, scrittore e autore, tra l'altro, del fumetto dedicato a Don Gallo intitolato “Sulla cattiva strada”.

Cast genovese, di nascita o di formazione, per Lazzaro, come il protagonista Tommaso Benvenuti che si è diplomato alla scuola del teatro Stabile di Genova. Un film in bianco e nero per rispettare le regole classiche del noir: «La storia oscilla sempre tra il bene ed il male - spiega il regista - questi soli due toni di colore rappresentano alla perfezione lo stile ed il tema del film. Naturalmente poi, il bianco e nero rivela una scelta controcorrente che spero sottolinei l’intenzione indipendente del film, sia nella forma che nella narrazione».

Il film si può vedere nelle seguenti date: 19 aprile al Fritz Lang (via Acquarone), 26 aprile 2018 al Club Amici del CInema (via Rolando), 27 aprile 2018 al Columbia di Ronco Scrivia (via Vittorio Veneto), 17 maggio 2018 al Cinema Teatro Enzo Costa di Sori (via Combattenti Alleati). Tutte le proiezioni inizieranno alle 21.15.