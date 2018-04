Lavoro nero, weekend di controlli a tappeto in ristoranti e bar

Proseguono le verifiche degli uomini dell’Ispettori del Lavoro di Genova negli esercizi commerciali della città: nel corso dell’ultimo weekend sono stati controllati decine di attività, e individuati 7 lavoratori impiegati in nero in tre pubblici esercizi.

In particolare, gli ispettori del lavoro sono entrati in azione al mattino e nelle ore serali, fasce in cui hanno riscontrato la maggior parte delle irregolarità: diversi ristoranti sono finiti nel mirino dell’ispettorato, e in uno della riviera sono stati trovati 4 lavoratori in nero. In tre casi è stata disposta la sospensione dell’attività.

Controllate anche imprese edili e di pulizia, comparti in cui la situazione non migliora: «Nonostante la costante attività di controllo svolta dall’Ispettorato del Lavoro e dagli altri Enti di vigilanza, e benché la vigente normativa preveda istituti quali la sospensione dell’attività imprenditoriale, che dovrebbero disincentivare il lavoro “nero”, non si assiste ad una riduzione dell’utilizzo di personale irregolare», rende noto l’Ispettorato, che negli ultimi mesi ha potenziato i controlli proprio alla luce della crescita di questo fenomeno.