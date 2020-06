Pubblicato il bando per collegare via Tea Benedetti con la Guido Rossa

Mercoledì 24 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara relativo ai lavori di realizzazione della viabilità in sponda destra del torrente Polcevera. L'opera è destinata a creare un collegamento diretto in direzione nord-sud fra la viabilità esistente (via Tea Benedetti) e la strada Guido Rossa (in corrispondenza della rotatoria di San Giovanni D'Acri), in modo da convogliare il flusso veicolare proveniente dalla val Polcevera nella direttrice di scorrimento.

I lavori, di durata pari a 18 mesi, comprenderanno anche il rifacimento dell'argine destro del torrente e, insieme all'analogo intervento in sponda sinistra (il cui appalto è in fase di aggiudicazione), porteranno alla messa in sicurezza idraulica di tutte le aree alla foce del Polcevera.

L'opera, per la quale Sviluppo Genova riveste il ruolo di Stazione Appaltante, ha un valore di circa sei milioni di euro ed è finanziata da Anas, tramite Società per Cornigliano.