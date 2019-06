Lavori per la demolizione del Morandi, chiusa via della Superba

È scattata giovedì notte la chiusura di via della Superba, la strada destinata ai mezzi pesanti che in questi giorni è aperta anche ai veicoli privati alla luce del lavori in via Siffredi.

La chiusura, che durerà sino a domenica 22 giugno con orario 21-5, è necessaria per consentire i lavori di demolizione dell'impalcato dell'ex sede ferroviaria dismessa della linea Genova - Ventimiglia. L'intervento riguarda il breve tratto della linea ferroviaria di attraversamento del torrente Polcevera, non più attivo, in corrispondenza di via della Superba, da demolire per consentire il transito dei mezzi che saranno impegnati per il trasporto eccezionale degli elementi prefebbricati che andranno a costituire l'impalcato della nuova infrastruttura. Il trasporto seguirà il tracciato dalla banchina Ilva al cantiere di ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10.

I primi pezzi del nuovo ponte arriveranno la settimana prossima direttamente dallo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia. Nel cantiere lato ovest, intanto, ha iniziato a prendere forma la prima pila del futuro viadotto, la numero 9, cui stanno lavorando gli operai della joint venture PerGenova. Dal punto di vista della viabilità, restano chiuse via Fillak e via Perlasca, mentre sono aperte corso Perrone e via 30 Giugno.