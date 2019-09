Lavori stradali, chiuso un tratto di via di Francia

Transito veicolare vietato su un tratto di via Di Francia (direzione ponente) per lavori stradali dalle ore 21 alle ore 5 dei giorni 15, 16, 17, 18, 19 e 20 settembre. Per questo le linee Amt 1, 9, N1 e N2 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 1 e N2

I bus, giunti in via Milano, transiteranno per via Cantore, piazza Montano, piazza Vittorio Veneto dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 9 e N1

I bus, giunti in via Milano, transiteranno per via Cantore, piazza Montano, via Reti dove riprenderanno regolare percorso.