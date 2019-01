Foce, viabilità ancora rivoluzionata per lavori nel cantiere del Bisagno

Partono la mattina di mercoledì 9 gennaio i lavori per l’allestimento della nuova viabilità alla Foce, l’ennesimo cambiamento reso necessario per consentire i lavori di copertura del Bisagno.

La nuova viabilità comporterà una chiusura parziale di corso Buenos Aires, che verrà ridotto a due corsie con conseguenti probabili disagi all’angolo con via Cadorna.

Proprio per cercare di alleggerire il traffico in un punto già molto congestionato, la direzione Mobilità ha deciso di consentire ai veicoli (privati e pubblici) che transitano in via Barabino di proseguire verso via Diaz e piazza della Vittoria, lasciando però il divieto di svolta a sinistra verso via Saffi. Proprio per questo motivo è stato aperto l’incrocio all’altezza della questura, e le auto dirette a levante possono già imboccare via Barabino su due corsie.

I lavori - che riguardano le sottoutenze in corso Buenos Aires - dovrebbero durare circa 100 giorni e partire entro la fine di gennaio. Se seguiranno il cronoprogramma, dunque, la nuova viabilità dovrebbe restare in vigore almeno sino ad aprile.