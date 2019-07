Un etto e mezzo di hashish, spacciatore in manette

Un cittadino marocchino è stato arrestato dal Nucleo Operativo della compagnia carabinieri Centro in quanto sorpreso in vico Lavezzi nel centro storico a cedere, in cambio di alcune banconote da dieci euro, alcuni grammi di hashish a un consumatore genovese di 26 anni, che sarà segnalato alla prefettura quale assuntore.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare il pusher, identificato in un 49enne, gravato da precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di altri 155 grammi della stessa sostanza, nonché di 70 euro.

Questa mattina il 49enne è stato processato con rito direttissimo.