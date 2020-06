Controlli anti alcol a levante: due patenti ritirate con denuncia

Controlli alla circolazione stradale con l'etilometro per i Carabinieri nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 giugno 2020 nel levante. Due patenti ritirate e due denunce tra Chiavari e Camogli.

Le pattuglie delle locali stazioni dei Carabinieri hanno fermato e denunciato a piede libero per "guida in stato di ebbrezza" un 44enne di Camogli e un 51 enne di Torino, che, sorpresi alla guida dei propri mezzi e sottoposti al test alcolemico risultavano avere rispettivamente un tasso alcolemico di 2,43 e 1,46 grammi per litro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In entrambi i casi, quindi, ampiamente al di sopra del limite di legge fissato a 0,5: oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente.