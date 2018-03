«Appartamento in montagna», ma la vacanza sulla neve era una truffa

Si è fatto mandare dal cliente la caparra di 350 euro, per fermare la casa vacanza in montagna ma l'appartamento era "fantasma". I carabinieri di Lavagna, a seguito d'indagine, hanno denunciato per truffa un ragazzo di 21 anni di orgini campane.

L'uomo dopo aver ricevuto il bonifico ha fatto perdere le sue tracce ed è stato denunciato.

Vittima del raggiro un 19enne di Sestri Levante che cercava un'abitazione per la settimana bianca.