Compra la tv online e finisce truffato

I carabinieri della stazione di Lavagna hanno denunciato per truffa un 47enne originario della provincia di Salerno.

Quest'ultimo, dopo aver ricevuto da un acquirente di Lavagna circa 300 euro per l'acquisto di un televisore inserzionato in vendita su un sito di e-commerce, non ha inviato la merce, facendo perdere le proprie tracce.