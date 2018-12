Acquista smartphone su Facebook, ma è una truffa

Una donna di 44 anni di Sestri Levante, con precedenti, è stata denunciata a piede libero dai Carabinieri per aver truffato una 22enne di Lavagna.

La giovane, dopo aver visionato su una finta pagina Facebook (il sito è poi risultato essere un "clone") un telefono cellulare ha deciso di acquistarlo per la somma di 290 euro. Dopo aver inviato la cifra richiesta, però, non ha ricevuto lo smartphone e si è rivolta alle forze dell'ordine per sporgere la denuncia. Al termine di indagini i Carabinieri di Lavagna hanno identificato, e denunciato, la truffatrice.