Compra vestiti per 1.100 e paga con assegno scoperto

I carabinieri di Lavagna, a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato per truffa un 54enne di Santa Margherita Ligure, poiché dopo aver fatto acquisti in un negozio per un valore di 1.100 euro circa, ha pagato con un assegno scoperto.

La denuncia è scaturita dalla querela sporta dal titolare dell'esercizio commerciale per la vendita di abbigliamento.