Ruba al supermercato, arrestato per spaccio

Un 26enne di origini albanesi è stato sopreso a rubare in un supermercato di Lavagna ed è poi stato arrestato per spaccio di droga in seguito agli accertamenti svolti dagli agenti di polizia intervenuti sul posto.

Il giovane, in compagnia di un cittadino italiano, è stato fermato da alcuni agenti della squadra investigativa del commissariato di Chiavari, perché aveva cercato di rubare alcuni generi alimentari presso un supermercato di Lavagna. I militari hanno svolto alcuni accertamenti per rilevare la sua identità e presso la sua abitazione hanno trovato 79 grammi di cocaina e due bilancini di precisione. Nel corso della mattinata di venerdì 7 dicembre 2018 è stato processato per direttissima.