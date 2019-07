Spaccio in stazione e sul lungomare, arresti e denunce a Lavagna

Giro di vite allo spaccio di droga a Lavagna, dove i poliziotti del commissariato di Chiavari hanno intensificato i controlli in zone considerate maggiormente a rischio, e cioè la stazione ferroviaria e il lungomare.

Tra fine giugno e inizio luglio sono state due le persone arrestate, cinque quelle denunciate. Nel primo caso si tratta di un cittadino marocchino sorpreso a vendere cocaina a un gruppo di ragazzi, e di un cittadino di origini irachene scoperto a confezionare dosi di cocaina nei bagni della stazione. L’uomo, richiedente asilo, ha tentato di scappare aggredendo i poliziotti: bloccato, in tasca aveva 15 grammi di cocaina, ed è stato arrestato con le accuse di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, un arresto convalidato poi dal giudice.

Nel corso dei servizi, effettuati solitamente in orario pomeridiano o di notte, sono stati inoltre denunciate quattro persone, due delle quali minorenni, sempre per spaccio. Uno dei due ragazzi è stato fermato dagli agenti del commissariato mentre stava vendendo delle dosi di marijuana ad alcuni coetanei. Denunciato inoltre a che un mantovano trovato in possesso di 100 grammi di marjiuana: l’uomo vendeva le dosi sia in casa sia consegnandole a domicilio a bordo del suo veicolo, un’Ape Car.

Infine durante l’intera attività sono state segnalate all’autorità aamministrativa 9 persone per uso personale.