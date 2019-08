Spaccio di droga nel centro di Lavagna, 21enne in manette

I Carabinieri di Sestri Levante, in collaborazione con i colleghi della stazione locale, hanno arrestato in serata a Lavagna un 21enne sorpreso a spacciare marijuana in una piazza del centro.

I militari erano impegnati in una serie di controlli per il contrasto allo spaccio di droga e hanno sorpreso il giovane, un operaio residente a Lavagna, in possesso di 31 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione. L'uomo dopo l'arresto è stato portato nella propria abitazione in attesa del processo per direttissima, che si è svolto nella mattinata di mercoledì 28 agosto 2019. Droga e bilancino sono stati sequestrati.